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Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın'dan kısa kısa

04.11.2021 13:47
Bartın'dan kısa kısa

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden 6 isim yer aldı.

Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listede Bartın Üniversitesinden 6 isim yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Stanford Üniversitesinden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı son liste Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

"Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki farklı kategorinin yer aldığı listede nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı.

2020 yılına ait yayın verilerinin değerlendirildiği listede "Yıllık Etki" kategorisinde 190 bin 63 bilim insanı değerlendirildi.

Geçen yıl 2 isim ile listede yer alan Bartın Üniversitesi, bu yıl sayıyı 6'ya çıkardı.

Yayınlanan listede Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Prof. Dr. Osman Gençel, Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı ile Dr. Öğr. Üyesi Shashanka Rajendrachari, Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Doç. Dr. Ramazan Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Parham Taslimi yer aldı.

"Gayretlerimiz sayesinde her alanda varlığımızı daha güçlü hissettiriyoruz"

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, her alanda gösterdikleri başarılarla geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Üniversitede uygulamaya koydukları bilimsel verimlilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri neticesinde ulusal ve uluslararası anlamda adımızdan daha fazla söz ettirmeye başladıklarını aktaran Uzun, "Yaşanan değişim ve gelişimin en güzel örneklerinden biri de geçen yıl 2 isim ile dahil olduğumuz "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine bu yıl 6 isimle katılmamız. Ortaya koyduğumuz ilkeler ve gelecek vizyonu neticesinde ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bartın TSO Başkanı Balık, Bartın Üniversitesi TEKNOFEST yarışmacılarını ağırladı

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü öğrencilerini kabul etti.

Balık, TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından düzenlenen "Savaşan İHA Yarışması'nda başarı gösteren ve İHA" ile "Döner Kanat Kategorisi"nde ilk 10'a giren öğrencileri makımında ağırladı.

Gençlerin bilimin rehberliğinde hayata geçirdiği tüm projelerin kendilerini gururlandırdığını aktaran Balık, şunları kaydetti:

"Dünya artık Türkiye'nin teknolojik başarılarını konuşmaya başladı. Bilime verdiğimiz değer ile havada, karada ve denizde hayata geçirdiğimiz yerli ve tamamen milli projelerimiz adeta tüm dünyanın gözünü bize çevirdi. Bu konuda çeşitli başarılara imza atarken gençlerimizin de teknolojinin her alanında yeni projeler üretmesi bizleri hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Odamız bundan önce de birçok öğrencimizin projesinin hayata geçirilmesine destek verdi ve vermeye de devam edecek. Yarınlarımızın teminatı ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin mimarlarını başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz."

TSO yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette takım kaptanı Serkan Özdemir, TSO başkanı ve yönetimine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Bartın'dan kısa kısa

Bartın Üniversitesi, Hollanda, Patent, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika


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