Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner, Kozcağız Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi.

Kozcağız Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda meclis üyeleri ve muhtarlardan beldenin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Güner, taleplerin hızlı bir şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasını istedi.

Toplantıya Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, DSİ 233. Şube Müdürü Sancar Biçer de katıldı.

Bartın'da yol çalışmaları

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, doğal gaz çalışmaları sebebiyle hasar gören Aladağ Mahallesi 357. Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgede yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Akın, "Bakım ve onarımı gereken tüm yollara da müdahale ediyoruz. Bu kapsamda da son olarak doğal gaz çalışmaları sebebiyle hasar gören Aladağ Mahallesi 357. Sokak'ta çalışma başlattık. İnşallah çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, mahalle halkımıza sorunsuz ulaşım imkanı sağlamış olacağız." dedi.