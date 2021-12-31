Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın'da bölgenin kalkınmasına yönelik kamu-üniversite-sanayi iş birliği geliştiriliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesinden akademisyenlerin de katılımıyla düzenlenen toplantılarda bilgi ve görüş alışverişinde bulunuluyor.

Bartın'ın bölgesel kalkınmadaki rolünün daha da geliştirilmesine dönük ortak çalışmaların gündeme alındığı toplantılarda, orta ve uzun vadeli hedefler ile sektörler arasındaki etkileşimi artıracak çalışmalar ele alınıyor.

Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) Temsilci Prof. Dr. Ayhan Ateşoğlu, bilime, veriye ve iş birliğine dayanan bir anlayışla tüm paydaşların bir araya geldiği toplantılarda, kentten başlayarak bölgenin kalkınmasına yönelik gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Temel bir politika alanı olarak belirlenen bu iş birliği toplantılarında bölgenin kalkınmasında yapı taşı olacak stratejileri ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Ateşoğlu, "Bu doğrultuda yapılan analizler, değerlendirmeler, planlamalar ve destek programları ışığında bir yol haritası önermeye gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da iyi işleyen sistemin kurulabilmesinin, birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına bağlı olduğunu belirtti.

Bunun için hem iç hem de dış paydaşların görüşlerini önemsediklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerde kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı bir planlama anlayışını benimsiyoruz. İlimizin ve bölgemizin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması için çalışmalar yapıyoruz. 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' ihtisaslaşma alanımızı da kapsayan çalışmalarımızla bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini amaçlıyoruz."

Bartın'da sayacılıkta nitelikli eleman talepleri karşılanıyor

Bartın'da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde sayacı sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için faaliyete alınan Saya Eğitim Merkezi'nde iş garantili eğitimlerin 6. programı sona erdi.

Bartın TSO yönetimi sayacılık kursunun son gününde Saya Eğitim Merkezine ziyarette bulundu. Bartın TSO Başkanı Halil Balık, kursu bitiren kursiyerlerin işlerinin garanti oluğunu belirterek, Organize Sanayi Bölgesi İnovasyon Merkezinde verilen kursta yaklaşık 2 yılda 150 kişinin eğitim aldığını bildirdi.

Son olarak verilen 6. kursta eğitim alan 22 kişinin daha 3,5 aylık eğitimin ardından garanti olan işlerine yılbaşından sonra başlayacaklarını aktaran Balık, "2022 yılı içerisinde 4 kurs daha açılacak. Sayadan başlayıp ayakkabının tabanında biten bir tesis aslında burası. Üretim önemli ihracatımız devamlı bir ivme kazanıyor. Bundan dolayı bizim üretime destek vermemiz şart. Ayakkabı sektörünün talepleri doğrultusunda eleman yetiştirmek için buradayız. Tahmini 2022 yılı içerisinde hemen hemen 4 kurs vereceğiz burada. Bu arkadaşlar iş sahibi olacaklar, biz de ayakkabı sektörüne destek vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği Başkanı Rıza Arslan da kursların devam edeceğini belirterek, "Bundan sonraki kursta ayakkabının saya kısmını yapmayı öğrenen kursiyerlerimize ayakkabı yapabilmeleri için eğitim verilecek. Bu eğitimde hazırlanmış sayanın kalıba giydirilmesi, tabanının atılması ve daha sonra ayakkabıya dönüştürülmesi planlanmakta. Sırayla kursiyerlerimiz çeşitli ayakkabıların nasıl yapıldığını öğrenecekler. Burada tüm çeşit ayakkabıların yapımını öğretmek için tüm imkanlarımızı sağlayacağız. Bu işte olanaklar ne kadar artarsa çeşitlilik de o kadar artacak." değerlendirmesinde bulundu.