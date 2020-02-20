Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 - Son Dakika

Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4

6 saat önce

Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 (YANGININ İLK ANLARINDAN DETAYLAR EKİYLE)

Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 (YANGININ İLK ANLARINDAN DETAYLAR EKİYLE)

Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4

Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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