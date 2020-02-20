Son Dakika › Güncel › Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 - Son Dakika
Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4
6 saat önce
Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 (YANGININ İLK ANLARINDAN DETAYLAR EKİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
Bartın demirçelik fabrikasındaki hurdalık yangını-4 (YANGININ İLK ANLARINDAN DETAYLAR EKİYLE)
Son Dakika Talep arttı, limon dalında 4 liraya yükseldi Çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan ibretlik bir hayat hikayesi Son Dakika: İdlib'den acı haber! 2 askerimiz şehit Koronavirüs sebebiyle ölü sayısı her geçen artarken, sosyal medyada paylaşılan bir video yürekleri burktu