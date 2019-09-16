Bartın denize atık boşaltan kamyon bağlı olduğu firmaya 18 bin tl ceza

Denize atık boşaltan kamyon bağlı olduğu firmaya 18 bin TL ceza

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşıyan kamyonun denize pis su bırakması nedeniyle firmaya 18 bin 37 TL idari para cezası kesti.

Geçen hafta Çarşamba günü, Kurucaşile ilçesinde bulunan limanda 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonu, limanda kasasını denize doğru yanaştırarak tahliye borusundan denize pis suyu boşalttı. Kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri denize boşaltan kamyonu gören balıkçılar, cep telefonlarıyla görüntü çekerek, sürücüye kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine yasal işlem başlatıldı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denize atık deşarj eden firmaya Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasaklarına göre, Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır hükmü ile 18 bin 37 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ayhan ACARBARTIN, (DHA)