Son Dakika Haberleri: Bartın denize atık boşaltmasına 36 bin tl ceza
Son Dakika Güncel Bartın denize atık boşaltmasına 36 bin tl ceza

Bartın denize atık boşaltmasına 36 bin tl ceza

6 saat önce

Denize atık boşaltmasına 36 bin TL cezaBartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.

Denize atık boşaltmasına 36 bin TL ceza

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, balık taşıyan kamyonları denize pis su bırakan 2 ayrı firmaya toplam 36 bin 74 TL para cezası kesti.

Amasra Tarlaağazı Limanı'nda, geçen pazartesi günü 2 balık taşıma kamyonu, kasasındaki pis suyu ve küçük hamsileri, araçlarındaki tahliye borusundan denize boşalttı. Balıkçılar da cep telefonlarıyla video kaydı çekerek, sürücülere tepki gösterdi. ihbar üzerine gelen ekipler 2 kamyonun bağlı olduğu firmalara yönelik yasal işlem başlattı.

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları'na göre, 2 ayrı firmaya 18 bin 37 TL'den olmak üzere toplam 36 bin 74 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.

Bartın denize atık boşaltmasına 36 bin tl ceza

Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:57 Kaynak: DHA
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