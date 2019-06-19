Son Dakika Haberleri: BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Son Dakika Güncel Haber

BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ

1 saat önce

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde, dünkü yağmurun ardından köyün ortasından geçen dereye sel geldi.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Karakışla köyünde, dünkü yağmurun ardından köyün ortasından geçen dereye sel geldi. Sel anı köyde yaşayan vatandaşlar tarafından görüntülenirken, vatandaşlar büyük panik yaşandı. İlçeye bağlı Karakışla köyünde dün etkili olan sağanak yağmurun sonrasında köyün ortasından geçen dereye bir anda sel geldi. Büyük bir gürültüyle ilerleyen suların gelişini köyde yaşayan vatandaşlar cep telefonuna kaydetti.
Köy muhtarı Nurettin Demirmenci, Derede hiç su yokken, yüksek kesimlere aşırı yağış düştü. Ben doğdum doğalı bu köyde yaşıyorum. Hiç böylesini görmemiştim. Evde oturduğumuz sırada dereden ses geldiğini görünce aşağıya indik. Sel sularının geldiğini görünce çok korktuk. Sel suları o kadar fazlaydı ki derede ne varsa önüne katıp getirdi. Şu anda köyümüzde herhangi bir zarar yok. Şükür atlattıködedi.
Karakışla köyünde yaşayan vatandaşlar, sel sularının gelmesiyle birlikte büyük korku ve panik yaşadı.
BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
ulus, vatandaş, bartın, sel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günün ilk ışıklarıyla Araklı'daki selin bilançosu ortaya çıktı Kamu bankalarının ATM'lerdeki ortaklığından vatandaş habersiz Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:45:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]