Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika

Devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

BARTIN'da hurda demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

BARTIN'da hurda demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu şoför yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Tuna Mahallesi Safranbolu kavşağında meydana geldi. Bartın Limanı'ndan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir-çelik fabrikasına hurda demir taşıyan Zafer Gülenç (47) yönetimindeki 78 BT 672 plakalı TIR, kavşakta devrildi. Araçta sıkışan Zafer Gülenç yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Zafer Gülenç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yola saçılan hurda demirler ise iş makineleri yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.



Son Dakika

Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı

Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı

Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu

'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?

Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar

Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı