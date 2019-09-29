Bartın doğal güzelliği ve tarihiyle büyüleyen amasra, tatilcilerin akınına uğradı

Doğal güzelliği ve tarihiyle büyüleyen Amasra, tatilcilerin akınına uğradı

Bartın'ın Amasra ilçesi, doğal güzelliği, 3 bin yıllık tarihi ve bakir koylarının yanı sıra dünyaca üne kavuşmuş balık ve salatasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırlayan 6 bin 500 nüfuslu Amasra, her geçen yıl turist sayısını arttırmasıyla dikkat çekiyor.

Amasra, yeşiller arasındaki adaları, denizi ve doğal güzelliğiyle Batı Karadeniz'in en gözde ilçelerinden biri hale geldi. Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin yanı sıra özellikle, Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor. İlçeye bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turist gelerek tatil yaptı. Son yıllarda ise balık ve kendine özgü salatasıyla ünlenen Amasra, her geçen yıl turist sayısını arttırmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca tavşanların yaşadığı 'tavşan adası' turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra, yakınlığı nedeniyle yaz ve kış mevsimlerinde Ankara ve İstanbul'daki yerli turistlerinde hafta sonu tatillerin geçirdiği yer haline geldi.

Konya'dan dernek olarak kalabalık bir grupla Amasra'ya geldiklerini söyleyen Fatih Metin, Her yıl bir yere gidiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi geziyoruz. Safranbolu'dan sonra Amasra'yı gezdik. Burası her vatandaş tarafından mümkünse gezilmesi gerekir. dedi.

Amasra'ya gezmeye gelen Tulin Sarısal da, Herkes gelip mutlaka görmeli. Fatih Sultan Mehmet'in dediği kadar çok güzel. Geldiğimiz için çok mutlu ve keyifliyiz. diye konuştu.

TURİZMİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, turizmin en önemli geçim kaynağı haline geldiği 6 bin 600 nüfuslu ilçede sadece yazın değil kışın turist ağırladıklarını söyledi. Amasra'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 3 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan Boran, şöyle konuştu

Amasra, 1945'li yıllarda pansiyonculuğun başladığı Türkiye'deki ilk turizm merkezlerinden bir tanesi. Yıllardır yaptığımız tanıtımlarla da turizm gittikçe gelişmekte. 2016 yılında 600 bin yerli ve yabancı turist ağırlamışken bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu geçti. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ilçemizin güzelliklerini anlatıyoruz. Karadeniz'in incisi Amasramızı ziyaret ediyorlar. Amasra bir aşıklar kenti. Yaşayanların aşık olduğu gelenlerin de ayrılmak istemediği bir kent. Turizm sezonu Eylül2de biterdi ama artık kış turizmi de arttı. Turizmin gelişmesi için kalelerimizin ve yer altı dehlizlerimizin bakanlıkça desteklenmesini istiyoruz. Böylelikle turizmin daha da canlanacağına inanıyoruz.

AMASRA'NIN TARİHİ

Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethinden yaklaşık 7 yıl sonra 1460'ta Amasra'ya tepeden bakar ve yanındaki Lalası'na seslenerek, 'Lala Lala, çeşm-i cihan bu mu ola. Ben bu kadar güzel bir şehrin savaşarak alınmasını istemem. Tez getirsinler bana şehrin anahtarını diyerek kale komutanına haber göndermesini emreder. Bunun üzerine Cenevizliler, kalenin anahtarını Fatih Sultan Mehmet'e teslim eder ve şehir savaşılmadan fethedilir.