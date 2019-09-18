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Bartın domuz mahalleye indi

1 saat önce

Domuz mahalleye indiBartın'da yaban domuzu şehir merkezindeki mahalleye indi.

Domuz mahalleye indi

Bartın'da yaban domuzu şehir merkezindeki mahalleye indi. Çöp konteynerlerinin çevresinde dolaşan yaban domuzunu görenler şaşırdı.

Dün akşam saatlerinde, Karaköy Mahallesi'ne yaban domuzu geldi. Ormanlık alandan merkeze inerek site içinde gezen yaban domuzu bir süre, çöp konteynerinin çevresinde yiyecek aradı. Site çevresindeki vatandaşların bağırmasıyla domuz yeniden ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Vatandaşlar, site çevresinde dolanan domuzu cep telefonlarıyla kaydetti.

Bartın domuz mahalleye indi

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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