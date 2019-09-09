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Bartın-durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu

2 saat önce

Durakta çocuklara cinsel istismarda bulunduBartın'da, 85 yaşındaki Ahmet T. durakta küçük yaştaki çocuklara elle cinsel istismarda bulununca vatandaşlar tepki gösterdi.

Durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu

Bartın'da, 85 yaşındaki Ahmet T. durakta küçük yaştaki çocuklara elle cinsel istismarda bulununca vatandaşlar tepki gösterdi. Polisin gözaltına aldığı Ahmet T.'nin geçen günlerde de aynı suçlama ile gözaltına alındığı, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Demirciler Mahallesi İnönü İlkokulu önünde yaşandı. İddiaya göre, Ahmet T. okulun önündeki durakta 9 ile 11 yaşlarında 3 erkek çocuğa para verirken, bu sırada çocuklara elle cinsel istismarda bulundu. Durumu gören vatandaşlar Ahmet T.'ye tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. Vatandaşlar, Ahmet T. polis aracına götürüldüğü sırada vurmaya çalıştı. Çocukların ifadeleri alınırken, Ahmet T. bugün adliyeye sevk edildi.

Ahmet T.'nin geçen günlerde de aynı suçlama ile gözaltına alındığı, akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bartın-durakta çocuklara cinsel istismarda bulundu

Bartın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:00 Kaynak: DHA
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