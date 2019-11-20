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Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2
6 saat önce
BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2
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