Son Dakika Haberleri: Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2
Son Dakika Güncel Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2 - Son Dakika

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2

6 saat önce

BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2.

BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-2

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:17 Kaynak: DHA
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Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
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