Son Dakika Haberleri: Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3
Son Dakika Güncel Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 - Son Dakika

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3

7 saat önce

BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 (FOTOĞRAF)

BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 (FOTOĞRAF)

Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
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