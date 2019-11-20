Son Dakika › Güncel › Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 - Son Dakika
Bartın eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3
7 saat önce
BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 (FOTOĞRAF)
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
BARTIN Eğitim dalışında kaybolan astsubayın cenazesi bulundu-3 (FOTOĞRAF)
Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu Oyuncu Şebnem Sönmez, Yıldız Kenter'in cenazesinde canlı yayın yapmak isteyen vatandaşla tartıştı TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı Şişli'deki tecavüz girişimi iddiasında şüpheliye tutuklama istendi