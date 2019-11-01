Son Dakika Haberleri: Bartın elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu
Son Dakika Güncel Bartın elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

Bartın elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

7 saat önce

Elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulunduBartın'da, elektrik dağıtım şirketinin hat bakımı için yaptığı kazı çalışması sırasında 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu.

Elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

Bartın'da, elektrik dağıtım şirketinin hat bakımı için yaptığı kazı çalışması sırasında 1 metre uzunluğunda mermer sütun bulundu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri sütunun Bizans döneminde kilisede kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

Dün, Bartın Mekeçler köyünde Almanya'da yaşayan Celal Göçmen'e ait bahçede elektrik dağıtım şirketi ekipleri hat bakım çalışması için kazı yaptı. Yarım metre derinlikte mermer işlemeli sütun bulununca çalışma durduruldu. 1 metre uzunluğundaki üzerinde motifli işleme olan ve ortası delik olan sütun için köy muhtarı İkram Şahan'a haber verildi. Muhtar Şahan sütunu koruma altına aldı.

Amasra Müze Müdürlüğü bölgede incelemede bulundu. Yetkililer, mermer eserin Bizans döneminde kilisede templon payesi olarak kullanıldığını düşündüklerini, kesin sonucun teknik incelemenin sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

Bartın elektrik hattı için kazı yapılırken sütun bulundu

Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:27 Kaynak: DHA
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