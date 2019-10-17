Bartın emekli madenci baston yapıyor

Emekli madenci baston yapıyor

Bartın'ın Hasankadı beldesinde yaşayan emekli madenci Davut Akdoğan (65), 20 yıldır atölyesinde hobi olarak baston yapıyor. Zamanını çoğunu atölyesinde geçiren Akdoğan, orman gülü ağacından da yılan figürü yaptı.

Hasankadı Beldesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası Davut Akdoğan, 20 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli oldu. Akdoğan, emekliliğinin ardından evinin altını ahşap atölyesine çevirdi. Kızılcık ağaçlarını atölyesinde işleyen Davut Akdoğan, baston yapıyor. Akdoğan, geçen günlerde orman gülü ağacını yılana benzetti. Kıvrımlarıyla birlikte adeta yılanı andıran orman gülüne atölyesinde şekil veren Akdoğan, gerçeğe yakın bir yılan figürü ortaya çıkardı. Yaptığı bastonların üst kısmını bir hayvan başına benzeten Akdoğan, köylerde ve mahallelerden bastonları beğenenlere satışını yapıyor.

20 yıldır hobi olarak ağaç işiyle uğraştığını belirten Davut Akdoğan, Benim hep hayalimde emekli olduktan sonra ağaç işiyle uğraşmak vardı. Zaman zaman ormanda gezdiğim sırada orada topladığım kızılcık ağaçlarıyla ilginç şekilleri olan bastonlar yapıyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum. Herkese tavsiye ederim. Belki de uzun yaşamanın sırrı bile diyebilirim. En son olarak orman gülü ağacını alarak işledim ve bir yılan figürü yaptım. Yılanı görüp korkanlar oldu. İnsanlar ne ile mutlu ise onu yapsınlar ben öyle yaptımö dedi.