Bartın, EMITT Fuarı'nda tanıtılacak - Son Dakika

24. EMITT Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Küre Dağları Milli Parkı'nda konaklama, yeme içme imkanlarının tanıtımı, trekking, yaban hayatı gözleme, av turizmi gibi aktivitelerin ön plana çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

30 Ocak'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak fuar için Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi organizasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, ilçe belediye ve kaymakamlıklarca ilin tarihi, doğal ve turizm değerleri ve yöresel ürünlerinin tanıtılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuarda, ilimizin kültürel zenginlikleri, somut ve somut olmayan kültürel mirasımız dünyanın dört bir tarafından gelenlere tanıtılacak. Özellikle ilimize ve bölgemize gelen turistin konaklama süresini artırmak amacıyla Küre Dağları Milli Parkı ön plana çıkarılarak yeni bir destinasyon oluşturulmaya çalışılacaktır. Fuarda, Küre Dağları'nda konaklama, yeme içme imkanlarının tanıtımı, trekking, yaban hayatı gözleme, av turizmi gibi aktivitelerin ön plana çıkarılması hedeflenmektedir."