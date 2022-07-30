Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

30.07.2022 14:58
Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı

BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi.

BARTIN Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun otomobilinde 460 gram esrar ele geçirildi. Polis memuru H.İ.Ö. tutuklandı.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak- Bartın kara yolundaki uygulama noktasında önlem aldı. Ekipler, Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru H.İ.Ö.'nün otomobilini durdurdu. Otomobilin bagajındaki çantada 460 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Son Dakika

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