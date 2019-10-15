Son Dakika Haberleri: Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret
Son Dakika Güncel Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret

Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret

1 saat önce

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bartın Emniyet Müdürü Bozkuş'a ziyaret, System.String[]

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık ile yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Balık, ziyarette yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamaları için mesai mefhumu gözetmeden, büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

Kendilerinin de oda olarak üzerlerine düşen her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Balık, Bozkuş'a görevinin hayırlı olmasını diledi.

Bozkuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı oda yönetimine teşekkür etti.

Halil Balık, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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