Son Dakika Haberleri: Bartın Emniyetinden Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Bartın Emniyetinden Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

18 dakika önce

Bartın emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıBARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.

Bartın emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

BARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ö ve O.A isimli şahısların piyasaya kaçak içki sokacakları ihbarının ardından başlattığı çalışmaların sonucunda zanlılara operasyon düzenledi. Halayçıyaması mevkiinde operasyon için bekleyen Asayiş ekipleri, zanlılar taksiyle olay yerine gelince düğmeye bastı. Zanlıların çantasında bulunan 10 şişe kaçak içkiye el konulurken, A.Ö ve O.A. yasal işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:52 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Bartın, 3. Sayfa
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