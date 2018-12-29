Bartın Emniyetinden Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
18 dakika önce
Bartın emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltıBARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Bartın
emniyetinden kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı
BARTIN - Bartın İl Emniyet Müdürlüğü
vatandaşların huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmeleri için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında kente kaçak içki sokmaya çalışan 2 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.Ö ve O.A isimli şahısların piyasaya kaçak içki sokacakları ihbarının ardından başlattığı çalışmaların sonucunda zanlılara operasyon düzenledi. Halayçıyaması mevkiinde operasyon için bekleyen Asayiş ekipleri, zanlılar taksiyle olay yerine gelince düğmeye bastı. Zanlıların çantasında bulunan 10 şişe kaçak içkiye el konulurken, A.Ö ve O.A. yasal işlemlerin yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:52 Kaynak: İHA
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