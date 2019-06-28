Bartın Emniyetinden sıkı denetim
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Bartın il Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde yapılan uygulama ve çalışmalar neticesinde 10 kurusıkı tabanca, 4 silah, 6 tüfek ve birçok mermi ve fişek ele geçirildi.
Bartın il Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 ay içerisinde yapılan uygulama ve çalışmalar neticesinde 10 kurusıkı tabanca, 4 silah, 6 tüfek ve birçok mermi ve fişek ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:27 Kaynak: İHA
Bartın il Emniyet Müdürlüğü, kentin huzur ve güvenliği için sürdürülen çalışmalar kapsamında kamuoyunu bilgilendirdi. Müdürlük bu kapsamda son 1 aylık süreçte yapılan denetimlerde 10 kurusıkı tabanca, 4 silah, 6 tüfek ve birçok mermi ve fişeğin ele geçirildiğini açıkladı. Konuyla ilgili yakalanan 15 şahsa da gerekli işlemlerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bartın İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimizdeki Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz her şart altında ilimizin esenliği, huzuru, güvenliği, vatandaşlarımızın mutluluğu, can ve mal Emniyeti için azimle kararlılıkla ve İnançla görevimizin başındayız" denildi. - BARTIN
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