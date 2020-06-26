Bartın Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha: 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bartın Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha: 5 kişi tutuklandı
Bartın Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha: 5 kişi tutuklandı Bartın'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Emniyetinden uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha: 5 kişi tutuklandı
BARTIN - Bartın'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyon sonucu 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Uyuşturucu Madde Ticareti, Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı madde Bulundurmak ve Kullanmak suçları kapsamında Bartın, İstanbul ve Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde operasyon düzenlendi. Belirlenen şahıs ve adreslere yönelik yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesinde hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden teki adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi de tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:06 Kaynak: İHA
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