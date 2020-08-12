BARTIN Fırtınada hasar gören mendireğin onarımının yapılmasını istiyorlar - Son Dakika

Fırtınada hasar gören mendireğin onarımının yapılmasını istiyorlar

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 2 yıl önce yaşanan fırtınada Tarlaağzı mevkiinde bulunan balıkçı barınağında mendirekte bulunan dalgakıranlar hasar gördü. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça olası bir fırtınada mendireğin daha da hasar görebileceğini, önlem alınmasını istedi.

Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı köyündeki balıkçı barınağı 2 yıl önce yaşanan fırtınadan etkilendi. Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, mendirekte bulunan beton bloklar halindeki dalgakıranlara hasar verdi. Beton bloklardan 13 tanesi yerinden oynayarak yan yattı. Geçen ay yaşanan fırtınada da hasar oluştu. Balıkçılar, mendireğin daha fazla hasar görmeden, kış aylarından önce gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Tarlaağzı Gömü Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Uça, balıkçı barınağının büyük tehlike altında olduğunu belirterek, "Her geçen gün hasarımız büyüyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Buradaki balıkçıların can ve mal güvenliği tehlike altına girdi. Bir an önce buraya önlem alınsın. Önümüzdeki günlerde olası bir fırtınada bizim bulunduğumuz her yer denize karışır ve dümdüz olur. Çok büyük bir tehlike altındayız. Lütfen yardımcı olsunlar" diye konuştu.