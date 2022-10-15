Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21) - Son Dakika
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Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21)

15.10.2022 01:48
Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21)

Bartın haberine göre İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER, BARTIN'A GİDİYORİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programlarını iptal ederek Bartın'a gidiyor.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER, BARTIN'A GİDİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programlarını iptal ederek Bartın'a gidiyor. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Adana ziyareti ile partimizin kuruluşunun 5'inci yılı dolayısıyla 22 Ekim'de Ankara'da yapılacak olan program, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlaması nedeniyle iptal edilmiştir. Genel Başkanımız sabah saatlerinde Bartın'da olacaktır. Öte yandan İYİ Parti Genel Sekreteri Sayın Uğur Poyraz ile İYİ Parti Ankara Milletvekili Sayın Halil İbrahim Oral ve İYİ Parti Konya Milletvekili Sayın Fahrettin Yokuş'un bölgedeki temasları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Meral Akşener, İYİ Parti, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi | Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (21) - Son Dakika

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