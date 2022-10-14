Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla olayı incelemek üzere heyet oluşturuldu. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki CHP heyeti; Amasra'daki Türkiye Taşkömürü Kurumu İşletmesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlamayı incelemek üzere bölgeye hareket etti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yanı sıra CHP heyetinde Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı. CHP heyeti, Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından gelişmeleri yerinde takip edecek.

Kaynak: DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet Halk Partisi, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (7) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.