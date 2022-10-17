Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ekim'de başlatılan soruşturmada görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş ve 2 iş güvenliği uzmanı, olayın araştırılıp kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

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