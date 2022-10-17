Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika
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Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor

17.10.2022 14:50

Edinilen Bartın haberine göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin ifadelerinin alınmasına devam ediliyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ekim'de başlatılan soruşturmada görevlendirilen 6 cumhuriyet savcısı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş ve 2 iş güvenliği uzmanı, olayın araştırılıp kusurlu bulunan fail ya da faillerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Amasra Adliyesi'ne gelen, patlamadan kurtulan maden işçilerinin ifadeleri alınıyor.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak da adliyeye geldi.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Cumhuriyet, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor - Son Dakika

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