Bartın haber: Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın haber: Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti

16.10.2022 12:31

Bartın gelişmesine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçileri hastanede ziyaret etti.

Bartın Devlet Hastanesine gelen Bozdağ, başhekim Özkan Pulat'tan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Bakan Bozdağ, daha sonra tedavisi süren yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu, işçilerden Sezgin Çelen ile bir süre sohbet etti.

Bozdağ'ın sorusu üzerine olay anını anlatan Çelen, nakliyat bölümünde görevli olduğunu, "baraj sistemi" dedikleri su torbalarının bulunduğu mekanizmanın kendilerini koruduğunu belirterek, "O alevleri su torbaları kesti, bize çamur olarak geldi. Bu şekilde olmasa, torbalara vurmasa yanabilirdik. Onların etkisiyle bize su ve toz çamur halinde yapıştı." diye konuştu.

Çelen'e "Allah korumuş gerçekten." diyen Bozdağ, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

Yaralı işçi gözyaşlarını tutamadı

Kurtulduklarına sevinemediklerini ve çok üzgün olduklarını dile getiren Çelen, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Yaralı madenciyi teskin eden Bozdağ, "İnşallah bundan sonra kazalar olmaması için tedbirler daha da geliştirilecek. Geçmişte Soma'da, Ermenek'te, Zonguldak'ta da yaşanmıştı. O zaman iş güvenliği kanunlarını değiştirdik. Epey tedbir alındı." dedi.

Bozdağ, yaralı kurtulan işçilerin geride bıraktıkları için duydukları üzüntüyü hissedebildiğini dile getirerek, bütün yaralılara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber: Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haber: Bakan Bozdağ, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti - Son Dakika
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