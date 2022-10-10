Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi

10.10.2022 14:26
Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi

Bartın yerel gündem haberine göre Bartın Belediyesi Uluslararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nda birinci "Yunus'un Diliyle" isimli şiiriyle İbrahim Şaşma oldu.

Bartın Belediyesi Uluslararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nda birinci "Yunus'un Diliyle" isimli şiiriyle İbrahim Şaşma oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın isminin yaşatılması amacıyla 1998'den bu yana kentte şiir yarışması düzenleniyor.

Bu yıl Uluslararası 25. Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışmaya, 54 kişi 114 şiirle katıldı.

Seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda Karaman'dan "Yunus'un Diliyle" isimli şiiriyle katılan İbrahim Şaşma yarışmanın birincisi oldu.

Yarışmada ikincilik ödülünü Ankara'dan Metin İpek "Münzeviler Kahvesi", üçüncülük ödülünü Ankara'dan Halil İbrahim Durdu "19'un Matemi", mansiyon ödülünü ise İzmir'den Erdinç Doğu "Düşler Ülkesi" isimli şiirleriyle kazandı.

Ödüller, 18 Ekim'de kitap fuarının açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.

YORUMLAR
500
Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği Bartınlı Ahmet Erfidan finale kaldı Bartınlı Ahmet Erfidan finale kaldı
Kaynak: AA

İbrahim Şaşma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:47:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement