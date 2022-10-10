Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bartınlı şair Hasan Bayrı'nın isminin yaşatılması amacıyla 1998'den bu yana kentte şiir yarışması düzenleniyor.

Kaynak: AA

İbrahim Şaşma, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi: Bartın'da 23. Hasan Bayrı Şiir Yarışması'nın kazananları belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.