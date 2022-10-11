Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz 'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi | Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika

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