Bartın gündem haberi | Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın gündem haberi | Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor

11.10.2022 15:01

Bartın haberine göre Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Yağışlarda suyun denize daha kolay deşarj edilmesi ve taşkın riskinin önlenmesi amacıyla, kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda genişletme çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleriyle çalışmalar, Gecen Mahallesi terminal mevkisinde yürütülüyor.

Irmak yatağının daraldığı yaklaşık 1 kilometrelik noktada yürütülen genişletme ve taş tahkimat çalışmalarının 2 ay sürmesi bekleniyor.

Bartın'da 27 Haziran'da etkili olan sağanak sonrası, kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nın farklı noktalarında taşkınlar meydana gelmiş, sel nedeniyle birçok iş yeri ile bazı binaların bodrum katları sular altında kalmıştı.

YORUMLAR
500
Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri Santur ile karşılıyor Müdür yardımcısı okula gelen öğrencileri Santur ile karşılıyor BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR
Kaynak: AA

Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi | Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
16:02 IMF, 2022 yılı büyüme tahminlerini açıkladı! Türkiye ile ilgili kısmında yazanlar dikkat çekti
16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de ''KKTC'yi tanıyın'' çağrısı yapmasının ardından Rusya'dan hamle! Adada konsolosluk açılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 17:22:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın gündem haberi | Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement