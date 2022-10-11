Bartın gündem haberi | Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor

Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor

BARTIN Bartın'da 2022 yılının Haziran ayında kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taşması sonucu yaşanan selin ardından ırmak yatağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında meydana gelen taşkınlar nedeniyle kent merkezinde çok sayıda iş yeri, depo ve binaların bodrum katları sular altında kaldı. Yaşanan sel afetinin ardından Bartın Irmağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

Irmak yatağının temizlenerek genişletilmesi ve yeniden sel tehlikesi oluşturabilecek kuvvetli yağışlar sonrasında ırmak suyunun debisinin artırılıp denize daha hızlı deşarjını sağlamak amacıyla; Bartın Irmağının Karadeniz'e döküldüğü Boğaz mevkiinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı tarak gemileri, Gecen mahallesi mevkiinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekiplerce çalışma sürdürülüyor. Gecen mahallesinde yaklaşık 1 kilometrelik alanda Devlet Su İşlerine ait iş makineleri ile ırmak yatağı temizlenip genişletilirken ırmak yatağı çevresine taş tahkimatı yapılıyor.

Çalışmaların ırmak yatağının daraldığı ve taşkınlara neden olan farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi.