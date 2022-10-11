Bartın gündem haberi | Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın gündem haberi | Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor

11.10.2022 13:45

Bartın haberi... Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyorBARTIN Bartın'da 2022 yılının Haziran ayında kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taşması sonucu yaşanan selin ardından ırmak yatağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor

BARTIN Bartın'da 2022 yılının Haziran ayında kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının taşması sonucu yaşanan selin ardından ırmak yatağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

27 Haziran tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında meydana gelen taşkınlar nedeniyle kent merkezinde çok sayıda iş yeri, depo ve binaların bodrum katları sular altında kaldı. Yaşanan sel afetinin ardından Bartın Irmağının farklı noktalarında ıslah çalışmaları başlatıldı.

Irmak yatağının temizlenerek genişletilmesi ve yeniden sel tehlikesi oluşturabilecek kuvvetli yağışlar sonrasında ırmak suyunun debisinin artırılıp denize daha hızlı deşarjını sağlamak amacıyla; Bartın Irmağının Karadeniz'e döküldüğü Boğaz mevkiinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı tarak gemileri, Gecen mahallesi mevkiinde ise Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekiplerce çalışma sürdürülüyor. Gecen mahallesinde yaklaşık 1 kilometrelik alanda Devlet Su İşlerine ait iş makineleri ile ırmak yatağı temizlenip genişletilirken ırmak yatağı çevresine taş tahkimatı yapılıyor.

Çalışmaların ırmak yatağının daraldığı ve taşkınlara neden olan farklı noktalarda da devam edeceği bildirildi.

YORUMLAR
500
BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR BARTIN'DA IRMAK YATAĞI GENİŞLETİLİYOR Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor Bartın haber! Bartın'da ırmak yatağı taşkın riskine karşı genişletiliyor
Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi | Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Ali Palabıyık'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev! Hollanda devinin maçında düdük çalacak
14:13 Galatasaray'da Mauro Icardi ilk 11'de oynamak istiyor
14:13 Yeni evli genç iş yerinde kapıldığı elektrik nedeniyle hayatını kaybetti
13:57 Bakan Fatih Dönmez, Avrupa ülkelerinin gaz taleplerini karşılayabilmek için Türkiye ile temasa geçtiğini açıkladı
13:41 Günübirlik tesislere sıkı denetim ve cezalar geliyor! Mecliste görüşülecek
13:11 Muhsin Yazıcıoğlu'nun avukatından çarpıcı sözler: Helikopter içinden görüntünün olduğunu öğrendik
13:14 Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada
12:51 Yurt dışından iş vaadiyle getirilen ve kandırılan kadınlara fuhuş yaptıran 4 şahıs yakalandı
12:41 Samuray kılıcı ile katledilmişti! Başak Cengiz'in annesi kızının ölüm haberini nasıl aldığını ağlayarak anlattı
12:04 Türk futbolunun gelişmesi için Ersun Yanal'dan öneri: NBA tarzı sistem kurulmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 14:40:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın gündem haberi | Bartın Irmağı'nda ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement