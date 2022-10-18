Bartın gündem haberi: Bartın Valisi Arslan'dan hayatını kaybeden madencilerin evine taziye ziyareti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, patlamada hayatını kaybeden ve Makaracı köyünde ikamet eden Gökhan Mercan, Gürdal Serenli ve Mustafa Can Yıldırım'ın, Ahatlar köyünde ikamet eden Okan Akgül ve Şaban Yıldırım ile Yener Saygın ve Öner Yıldız'ın Kaleşah Mahallesi'ndeki ailelerini ziyaret etti.

Patlamadan büyük üzüntü duyduğunu belirterek acılarını paylaşan Vali Arslan, hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi. Arslan'a Amasra Kaymakamı Kadir Perçi de eşlik etti.

Ayrıca Emrah Kaval'ın Aladağ, Serhat Kahraman'ın Orduyeri, Emrah Kaya'nın Tuna ve Remzi Özçelik'in Karaköy Mahallesi'nde ikamet eden ailelerine de ziyarette bulunan Arslan, üzüntülerini ve taziyelerini iletti.