Bartın gündem haberi... Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın gündem haberi... Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti

06.10.2022 15:04
Bartın gündem haberi... Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti

Bartın haber... Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ulus ilçesine bağlı bazı köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yukarıdere, Çubukbeli, Köklü, Kozanlı, Aşağıçamlı ve Alıçlı köylerinde vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Arslan, muhtarlardan da köylerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Köy ziyaretleri ile vatandaşlarla her fırsatta yan yana gelerek talepleri ve sorunları yerinde tespit ettiklerini aktaran Arslan, çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Arslan, ilgili kurum müdürlerine iletilen taleplerin değerlendirilmesi ve takip edilmesi için gereken talimatları verdiklerini de kaydetti.

Ziyaretlerde, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Genel Meclis üyesi Kadir Saraç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Metin Çetin, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, Ulus Orman İşletme Müdürü Recep Düşünmez ve kurum temsilcileri de hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Bartın, Ulus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi... Bartın Valisi Arslan, Ulus'ta köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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