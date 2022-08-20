Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki

Kaynak: DHA

Derya Uluğ, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika

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