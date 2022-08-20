Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
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Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ

20.08.2022 23:57

Bartın haberleri: BARTIN'da düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

BARTIN'da düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde sahne alan Derya Uluğ, şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Bartın İnkum tatil beldesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Kum Zambağı Festivali'nde Derya Uluğ, konser verdi. Binlerce kişinin katıldığı konserde, Derya Uluğ şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Konser sonunda Derya Uluğ'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Bartın Belediye Başkanı Cemal çeşitli hediyeler verdi.

YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ BARTINLILAR DEREYE GİREREK SERİNLEDİ
Kaynak: DHA

Derya Uluğ, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberi: DERYA ULUĞ, BARTIN'DA KONSER VERDİ - Son Dakika
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