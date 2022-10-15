Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti

15.10.2022 22:04
Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Burçin Saban ve Emrah Kaval'ın evlerine taziye ziyareti yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Burçin Saban ve Emrah Kaval'ın evlerine taziye ziyareti yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Burçin Saban'ın Gürpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaval'ın Aladağ Mahallesi'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan maden faciasında can kaybının 41'e yükseldiğini açıkladı Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik Türk-İş Başkanı'ndan bakanların yanında dikkat çeken sözler: Madencilerin sıkıntılarını iletmiştik
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Süleyman Soylu, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 03:57:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement