Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır 'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bartın'da maden kazasının yaşandığı bölgeye gidecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.