Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika
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Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor

15.10.2022 04:00

Bartın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk

sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin, patlamadan yaralı kurtulan madenciye ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika
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