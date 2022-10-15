Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan madenciye, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde ilk müdahalenin yapıldığı anların görüntüsünü paylaştı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk
sevinç. Geçmiş olsun kardeşim." ifadelerini kullandı.
Paylaşımdaki videoda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin, patlamadan yaralı kurtulan madenciye ilk müdahaleyi yaptığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika