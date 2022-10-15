Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UMKE ekibi patlamanın ardından maden ocağında çalışan arkadaşlarına yardım etmeye koşan madencinin ilk müdahalesini yapıyor. Yer: Sahra Acil Müdahale Merkezi. Bu hafif yaralanmalar birer buruk

Kaynak: AA

Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberi... Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralananlara ilk müdahale, Sahra Acil Müdahale Merkezi'nde yapılıyor - Son Dakika

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