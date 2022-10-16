TTK tahlisiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda kısmi yangını söndürmek için "yangın önleme barajı" çalışması yürütüyor. AFAD , UMKE, sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşları da bölgede bulunuyor.

Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamadan sonra çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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