Bartın gündem haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamadan sonra çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamadan sonra çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları sürüyor

16.10.2022 14:39

Bartın haberleri: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sonrası çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlama sonrası çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

TTK tahlisiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda kısmi yangını söndürmek için "yangın önleme barajı" çalışması yürütüyor. AFAD, UMKE, sağlık, polis ve sivil toplum kuruluşları da bölgede bulunuyor.

Öte yandan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamadan sonra çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberleri... Amasra'da maden ocağındaki patlamadan sonra çıkan kısmi yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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