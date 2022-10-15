Bartın gündem haberleri: Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor (2) - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri: Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor (2)

15.10.2022 02:00

Bartın haberi: Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türk Kızılayda görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölgede görevlerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri: Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberleri: Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor (2) - Son Dakika
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