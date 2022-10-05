AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 796 RUS TURİST GELDİ - Son Dakika
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AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 796 RUS TURİST GELDİ

05.10.2022 10:30

BARTIN'da Amasra Limanı'na, 4'üncü kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 796 Rus turist geldi.

BARTIN'da Amasra Limanı'na, 4'üncü kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 796 Rus turist geldi. Gemi, Amasra'dan sonra Sinop ve Trabzon'a geçecek.

Rusya'dan 4 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 796 yolcu ile 427 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası gemiden iniş yaptı. Turistler, Amasra ilçe merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra'dan ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek. Rus turistler Amasra'da tarihi Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Çekiciler Çarşısı, Ağlayan Ağaç'ı gezecek. 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerin, Kasım ayına kadar Amasra'ya 6 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 796 RUS TURİST GELDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 796 RUS TURİST GELDİ - Son Dakika
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