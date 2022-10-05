AMASRA'YA KRUVAZİYER İLE 796 RUS TURİST GELDİ

BARTIN'da Amasra Limanı'na, 4'üncü kez gelen 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer ile 796 Rus turist geldi. Gemi, Amasra'dan sonra Sinop ve Trabzon'a geçecek.

Rusya'dan 4 gün önce yola çıkan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, ilk olarak İstanbul'a gitti. 2 gün boyunca İstanbul'u gezen Rus turistler, yeniden denize açıldı. 796 yolcu ile 427 personelin bulunduğu kruvaziyer, bu sabah bir süre önce yapımı tamamlanan Amasra Limanı'na yanaştı. 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki kruvaziyerdeki turistler, işlemler sonrası gemiden iniş yaptı. Turistler, Amasra ilçe merkezi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu'yu gezecek. Kruvaziyer, akşam saatlerinde Amasra'dan ayrılıp, Sinop ve Trabzon'a gidecek. Rus turistler Amasra'da tarihi Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Çekiciler Çarşısı, Ağlayan Ağaç'ı gezecek. 'Astoria Grande' isimli kruvaziyerin, Kasım ayına kadar Amasra'ya 6 kez daha tur düzenleyeceği öğrenildi. (DHA)