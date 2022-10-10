Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği

Gelen Bartın haberine göre Bartın'da hortum paniği Bartın'ın Karadeniz sahiline kıyı ilçelerinden Kurucaşile'de peş peşe hortumlar oluştu.

Bartın'da hortum paniği BARTIN - Bartın'ın Karadeniz sahiline kıyı ilçelerinden Kurucaşile'de peş peşe hortumlar oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Öğle saatlerinde Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu Sahili açıklarında aynı anda iki hortum oluştuğu görüldü. Deniz üzerindeki hortumlar kıyıdan net bir şekilde gözlendi. Vatandaşlar peş peşe oluşan hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Hortumlar kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

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