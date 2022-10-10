Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği

10.10.2022 16:45

Gelen Bartın haberine göre Bartın'da hortum paniği Bartın'ın Karadeniz sahiline kıyı ilçelerinden Kurucaşile'de peş peşe hortumlar oluştu.

Bartın'da hortum paniği

BARTIN - Bartın'ın Karadeniz sahiline kıyı ilçelerinden Kurucaşile'de peş peşe hortumlar oluştu. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Öğle saatlerinde Kurucaşile ilçesinin Kapısuyu Sahili açıklarında aynı anda iki hortum oluştuğu görüldü. Deniz üzerindeki hortumlar kıyıdan net bir şekilde gözlendi. Vatandaşlar peş peşe oluşan hortumları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Hortumlar kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu.

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Kaynak: İHA

Kurucaşile, Karadeniz, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri: Bartın'da hortum paniği - Son Dakika

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