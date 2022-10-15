Bartın gündem haberleri | Bartın'da maden faciası; aynı köyden 2 madenci toprağa verildi (14) - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri | Bartın'da maden faciası; aynı köyden 2 madenci toprağa verildi (14)

15.10.2022 17:27
Bartın gündem haberleri | Bartın'da maden faciası; aynı köyden 2 madenci toprağa verildi (14)

Bartın haberleri: BALIK TUTUP ARKADAŞLARI İÇİN İŞ YERİNE GETİRMİŞAmasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Murat Ergin (37) ve 3 çocuk babası Deniz Baykal (38), toprağa verildi.

BALIK TUTUP ARKADAŞLARI İÇİN İŞ YERİNE GETİRMİŞ

Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Murat Ergin (37) ve 3 çocuk babası Deniz Baykal (38), toprağa verildi. Aynı köyden olan Ergin ve Baykal için Kurucaşile Aliağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kurucaşile Kaymakamı Ebrar Evsen, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, madencilerin aileleri ile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namazın ardından madencilerin cenazeleri, toprağa verildi.

Murat Ergin'in 2015 yılında, Deniz Baykal'ın 2009'da maden ocağında işbaşı yaptığı öğrenildi. Kurucaşile ilçesinde, dün 16.00- 24.00 vardiyasına gitmeden önce, amatör balıkçılık yapan Murat Ergin'in, denize açılarak 6 kilo istavrit yakaladığı, mesai sonrası arkadaşlarıyla yemek için iş yerine götürdüğü öğrenildi. Ergin'in sosyal medya hesabında ise balıkçılık yaptığı görüntüler ile madenci arkadaşlarıyla videolarının olduğu görüldü.

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Kaynak: DHA

Deniz Baykal, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri | Bartın'da maden faciası; aynı köyden 2 madenci toprağa verildi (14) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberleri | Bartın'da maden faciası; aynı köyden 2 madenci toprağa verildi (14) - Son Dakika
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