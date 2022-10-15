Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6) - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6)

15.10.2022 13:15
Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6)

Bartın gündem haberi | 'ELİM OLAYI TAKİP EDECEĞİM'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

'ELİM OLAYI TAKİP EDECEĞİM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz. Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6) - Son Dakika
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