CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Twitter 'daki hesabından, Bartın 'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Acımız tarifsiz. Bartın'da yaşanan faciada art arda gelen acı haberler maalesef yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Yaşamını yitiren emekçi kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim olayı takip edeceğim, olası ihmallerin hesabını sormak da boynumun borcu" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberleri... Bartın'da maden faciası; Kılıçdaroğlu'ndan açıklama (6) - Son Dakika

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