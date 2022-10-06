Bartın gündem haberleri | Bartın Defterdarı Özdemir, TSO Başkanı Balık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri | Bartın Defterdarı Özdemir, TSO Başkanı Balık'ı ziyaret etti

06.10.2022 15:18
Bartın gündem haberleri | Bartın Defterdarı Özdemir, TSO Başkanı Balık'ı ziyaret etti

Bartın haberlerine göre Bartın Defterdarı Mecit Özdemir, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık'ı ziyaret etti.

Bartın Defterdarı Mecit Özdemir, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Halil Balık'ı ziyaret etti.

Balık, ziyarette yaptığı konuşmada, Bartın'da 2 bin 300'e yakın ticaret erbabına hizmet ettiklerini söyledi.

Kentteki ticaret ve esnafın devletine, milletine, bayrağına bağlı, vergisini borç alıp ödeyecek kadar devletine karşı yasal sorumluluğunu yerine getiren bir kesim olduğunu belirten Balık, şöyle konuştu:

"Kurum olarak bir taraftan üyelerimizin sorun ve beklentilerine çözüm üretirken, diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle iyi diyaloglar kurma gayreti içerisindeyiz. İş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, ilimize hizmet noktasında defterdarlığımızın ve diğer kurumlarımızın yürüttüğü çalışmalarda üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yapma gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz."

Defterdar Özdemir de ile yararlı hizmetler katmak için görevde olduğuna işaret ederek, "Siz değerli iş adamlarının yanımızda olduğunu görmek çalışmalarımıza güç verecektir." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halil Balık, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri | Bartın Defterdarı Özdemir, TSO Başkanı Balık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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