"Şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

Bartın Valiliği, İstanbul, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberleri... Bartın Valiliğinden Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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