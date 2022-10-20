Bartın gündem haberleri: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti

20.10.2022 22:32
Bartın gündem haberleri: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti

Bartın haberler: Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Arslan, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinden Serkan Nakaş ve Şuayib Okul'un Çaydüzü Mahallesi, Berkay Kesim'in Demirciler Mahallesi, Berkay Pınaroğlu'nun Muratbey, Sabri Akdere'nin Gökçekıran, Aziz Köse'nin Bayıryüzü, Burçin Saban'ın Gürpınar, Emrah Kaya'nın Kaman, Ramazan Özer'in Ulugeçitambarcı ile Remzi Özçelik'in Mamak köyünde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Patlamadan büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Arslan, gözyaşı döken aileleri teselli etti.

Vali Arslan, hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Ramazan Özer, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

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