Arslan, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinden Serkan Nakaş ve Şuayib Okul'un Çaydüzü Mahallesi, Berkay Kesim'in Demirciler Mahallesi, Berkay Pınaroğlu'nun Muratbey, Sabri Akdere'nin Gökçekıran, Aziz Köse'nin Bayıryüzü, Burçin Saban'ın Gürpınar, Emrah Kaya 'nın Kaman, Ramazan Özer 'in Ulugeçitambarcı ile Remzi Özçelik'in Mamak köyünde yaşayan ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Son dakika haber | Dedesi ve amcaları gibi madencilik yaptı, patlamada hayatını kaybetti

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Son Dakika › Güncel › Bartın gündem haberleri: Bartın Valisi Arslan'dan madencilerin ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

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