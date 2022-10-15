Bartın gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti - Son Dakika
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Bartın gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti

15.10.2022 12:36

Bartın gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak yakındaki helikopter pistine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, saat 12.15'te Bartın'a gitmek üzere havalandı.

Bugünkü Diyarbakır programını iptal ederek Bartın'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentte çalışmaları yerinde koordine edeceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayda hayatını kaybeden maden işçilerine Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bartın'ın yanı sıra bazıları İstanbul'a ulaştırılan yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'a hareket etti - Son Dakika

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