Bartın haberi... Ermenekli madencilerin aileleri, Amasra'daki ailelerin acısını yüreğinde hissediyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 8 yıl önce maden ocağında yakınlarını kaybeden aileler, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki 41 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla büyük hüzün yaşadı.

Evlat edindikleri İsa Gözbaşı'yı Ermenek'te 8 yıl önce 18 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasında kaybeden ve arama kurtarma çalışmaları sırasında "Su çabuk boşaltılsın." diyerek toprağı elleriyle kazarken çekilen görüntüsüyle hatırlanan Nazmiye Gözbaşı, AA muhabirine, yaşananları hiçbir zaman unutmadıklarını, oğullarını hatıralarıyla yaşattıklarını söyledi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamayı duyunca çok üzüldüklerini belirten 72 yaşındaki Gözbaşı, "Kazayı televizyonda duyduktan sonra ciğerlerim paramparça oldu, tüylerim ürperdi. İsa'mın öldüğü gün aklıma geldi." dedi.

Gözbaşı, "Ölüm acısı zor. Allah'ım kimselere bu acıları yaşatmasın. 'İsa'mı kurtarabilir miyim' diye ellerimle boruları kazdım, 'Suları boşaltabilir miyim' diye çabaladım da oğlumu çıkaramadım. Ölenlere Allah'ım rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Allah'ım onları Peygamber Efendimize komşu eylesin. 41 ölü. Çok zor." diye konuştu.

"Aynı acıyı hissettim"

Ermenek'teki madende oğlu Hüseyin Çolak'ı kaybeden 74 yaşındaki Seyide Çolak, Amasra'daki kazayı yakınlarından duyduğunu ve ağlamaya başladığını dile getirdi.

Allah'ın kendilerine verdiği sabrı Amasra'da hayatını kaybedenlerin ailelerine de vermesini dileyen Çolak, "Yüce Allah'ım sabır versin. Allah'ım annelerine, babalarına, eşlerine, çocuklarına, dayanma gücü versin. Hep dua ettik. Herkese 'ağlama' diyorum ama ağlanmaz mı? Vay ciğerler vay." ifadelerini kulandı.

Baba Mehmet Çolak da "8 yıl önce oğlum için çok ağladım. Bartın'daki kazayı duyduktan sonra aynı acıyı hissettim. Dua ettim ve ağladım. Allah'ım sabır versin." dedi.

Eşini kaybeden Nazmiye Çolak ise Bartın'da hayatını kaybedenlerin yaşadığı acıların aynısını yaşadıklarını belirterek, olayı duyduğu andan itibaren dua ettiğini söyledi.

Uzun yıllar Ermenek'te maden ocaklarında çalışıp emekli olan Mehmet Çevirgen ve Bilal Ergin de Bartın'da hayatını kaybedenlerin acılarını anladıklarını, çok üzüldüklerini kaydetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014'te, Pamuklu köyü Cenne mevkisindeki özel bir linyit ocağını, eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi madende mahsur kalmış, tonlarca suyun tahliye edildiği çalışmalar sonucu, 38 günlük süreçte madencilerin cansız bedenine ulaşılmıştı.