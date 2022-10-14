AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Amasra, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haber: AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi - Son Dakika

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