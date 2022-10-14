Bartın haber! Amasra'da maden ocağında patlama: 12 yaralı (10)

VALİ ARSLAN: EKSİ 300 KOTTA 44, EKSİ 350 KOTTA 5 KİŞİ VARDI, 12'Sİ YARALI KURTARILDI

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili "İşletmemizde bir patlama meydana geldi. Henüz patlamamın nedeniyle ilgili net bir bilgi yok. Araştırmalarımız devam ediyor. Patlama eksi 300 kotta gerçekleşti. Eksi 300 kotta 44, eksi 350 kotta 5 kişi vardı, bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı ve hastanelerimize sevk edildi. Biz TTK işletmesinin arama- kurtarma ekipleri ve bütün ambulanslarımızla, AFAD ekiplerimizle tamamen seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 12 yaralımızı kurtardık, çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Sayın Enerji Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Çalışma Bakanımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar" dedi.