Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

14.10.2022 20:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağında incelemelerde bulundu, işçi yakınlarıyla görüştü. Bakanlar Soylu ve Dönmez, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

Bakan Soylu: "(Amasra'daki maden kazası) 3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor."

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Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.' Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.' Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8) Bartın haberleri! Amasra'da maden ocağında patlama: 6 yaralı (8) Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı Bartın haberi... Bartın'da maden ocağındaki patlamada 12 kişi yaralı kurtarıldı
Kaynak: AA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Süleyman Soylu, Amasra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Soylu: 'Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" - Son Dakika
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