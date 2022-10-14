Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti, maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları BARTIN - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ocağında incelemelerde bulundu, işçi yakınlarıyla görüştü. Bakanlar Soylu ve Dönmez, incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu: "Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti" Bakan Soylu: "(Amasra'daki maden kazası) 3 kardeşimiz yoğun bakımda, yanık olanların bir kısmının İstanbul'a intikali konusunda gerekli tüm hazırlıklar gerçekleşiyor."

Son Dakika | İçişleri Bakanı Soylu: '(Amasra'daki maden kazası) Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti.'

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