BAKAN KOCA: CAN KAYBI 25'E ULAŞTI, TEDAVİSİ SÜREN 11 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) - Son Dakika