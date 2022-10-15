Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Amasra 'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Bartın 'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) - Son Dakika

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