Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) - Son Dakika
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Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22)

15.10.2022 02:14
Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22)

Edinilen Bartın gelişmesine göre BAKAN KOCA: CAN KAYBI 25'E ULAŞTI, TEDAVİSİ SÜREN 11 YARALIMIZ VARSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI 25'E ULAŞTI, TEDAVİSİ SÜREN 11 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen patlamadaki son durum hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Bartın'daki can kayıplarımızın sayısı maalesef 25'e ulaştı. Tedavisi süren 11 yaralımız var. 1'i ağır, 4 hastamız yoğun bakımda. 1 hastamız serviste tedavi görüyor. 6 vatandaşımız ambulans uçaklarla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Bartın, Amasra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haber: Amasra'da maden ocağında patlama: 25 ölü, 11 yaralı (22) - Son Dakika
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